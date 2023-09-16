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Происшествия

Трижды судимый житель Пскова попался на краже

Трижды судимый 39-летний житель Пскова попался на краже, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Заявление в полицию поступило от 59-летней псковички, которая рассказала, что из её дома на улице Шоссейной пропали телевизионная приставка, инструменты и металлическая бочка.

Полицейские оперативно установили гражданина, предположительно причастного к краже. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

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