Театрализованную программу подготовили в усадьбе Римского-Корсакова в Псковской области

11:08, 18 сентября 2023, ПАИ

23 сентября в 12:00 в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше Плюсского района организуют театрализованную программу «Осень в дворянской усадьбе». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Зрители увидят представление «В гостях у Огарёвых», которое погрузит в атмосферу осенней дворянской усадьбы. Владелица имения София Михайловна расскажет о Вечаше, поделится тонкостями ведения хозяйства. Гости узнают, чем увлекались и как проводили свободное время семьи поместных дворян.

Владелица имения угостит участников чаем с мятой, липовым цветом, зверобоем и яблоками из местного сада. Крестьянские девушки расскажут об осенних работах в усадьбе и развлекут народными играми.

Место встречи: Мемориальный музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова (Плюсский район, п/о Которск, дер. Вечаша). Участие платное.

Подробности по телефону (8 81133)-2-12-53.