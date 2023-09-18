Порядка 400 предприятий с иностранным капиталом продолжают работать в Псковской области

12:41, 18 сентября 2023, ПАИ

Порядка 400 предприятий с иностранным капиталом продолжают работать в Псковской области. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в интервью «ФедералПресс».

«У нас порядка 400 предприятий с иностранным капиталом, и практически никто не закрылся и не ушёл. Сейчас, когда уже с бизнесом разговариваешь, уже многие говорят, что открылись новые возможности, в том числе связанные с экспортом», – сказал глава региона.

В 2021 году объём экспорта составил 18,8 млрд рублей, в 2022 году – 16,8 млрд рублей, а в первом полугодии этого года – 9,2 млрд рублей, уточнил губернатор. «То есть не падаем, несмотря на все сложности, перестраиваются логистические цепочки, перенастраиваются рынки. Продукция направляется в страны Азии, арабского мира, с Белоруссией у нас динамично развиваются отношения», – заключил Михаил Ведерников.