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Экономика

Порядка 400 предприятий с иностранным капиталом продолжают работать в Псковской области

Порядка 400 предприятий с иностранным капиталом продолжают работать в Псковской области. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в интервью «ФедералПресс».

Псковская продукция направляется во многие страны мира. Фото: ПАИ

«У нас порядка 400 предприятий с иностранным капиталом, и практически никто не закрылся и не ушёл. Сейчас, когда уже с бизнесом разговариваешь, уже многие говорят, что открылись новые возможности, в том числе связанные с экспортом», – сказал глава региона.

В 2021 году объём экспорта составил 18,8 млрд рублей, в 2022 году – 16,8 млрд рублей, а в первом полугодии этого года – 9,2 млрд рублей, уточнил губернатор. «То есть не падаем, несмотря на все сложности, перестраиваются логистические цепочки, перенастраиваются рынки. Продукция направляется в страны Азии, арабского мира, с Белоруссией у нас динамично развиваются отношения», – заключил Михаил Ведерников.

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