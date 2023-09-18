Великолукского вратаря наградили призом как лучшего игрока Северо-Запада

18:28, 18 сентября 2023, ПАИ

Вратаря великолукской спортшколы «Экспресс» Всеволода Елисеева наградили призом как лучшего игрока Северо-Запада по итогам июля и августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ОФФ «Северо-Запад».

Всеволод Елисеев выступает за команду СШОР «Экспресс» (воспитанники 2006 года рождения). Его команда на второй строчке Юношеской футбольной лиги и уступает лидеру всего два очка.

Отметим, что лучших футболистов выбирают каждые два месяца голосованием тренеров, капитанов, организаторов и болельщиков.

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