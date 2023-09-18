Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михайлов день наступил по народному календарю

19 сентября отмечается праздник архангела Михаила — одного из наиболее почитаемых библейских персонажей. Слово «архангел» означает «старший посланник», а его имя (в оригинале оно состоит из трех слов «Ми ка эл») буквально переводится как «Кто как Бог».

В православии архангел Михаил именуется архистратигом и почитается как глава святого воинства ангелов, стоящих на страже закона Божьего. Таким образом, его считают покровителем и соратником христиан, выступающих против сил зла. Также Михаила называют защитником душ умерших, поскольку именно он перенес на небо души Авраама и Богородицы. Он же, по поверью, охраняет врата рая.

К архангелу Михаилу было принято обращаться с молитвами об исцелении от всяческих недугов. Это связно с почитанием архангела как победителя злых духов, которых считали источником болезней. Именем святого Михаила нередко называли целебные источники.

На Руси в этот день устраивали мирские братчины — сходки, на которых решали разнообразные семейные и соседские дела. После разговоров, которые нередко переходили в споры и ссоры, устраивали пиры, для которых каждый приносил свое блюдо. За столом обычно происходили примирения и братания. Всего в году случалось две большие братчины — Михайловская и Никольская (19 декабря). А вот работать на Михайлу было нельзя: говорили, что за это Бог накажет.

В этот день обращали внимание на погоду. Начинались первые морозы. «Михаил заморозком прихватил», — говорили люди. Если после Михайловских морозов на деревьях появлялся иней, нужно было ждать обильного снега зимой. Наблюдали, как падают листья с осины: если «лицом» вверх — к студеной зиме, если «изнанкой» — к теплой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 сентября 2023

Учащиеся Воронцовской школы смогли попробовать себя в роли пожарных
18 сентября 2023

Пожар в деревне Неёлово-1 тушили более двух часов
18 сентября 2023

Реставраторы проводят в Печорах ремонт часов Большой звонницы
18 сентября 2023

Останки трёх бойцов времён Великой Отечественной войны перезахоронили в Гдовском районе
18 сентября 2023

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 почтили память Зои Космодемьянской
18 сентября 2023

Новый учитель химии и биологии приступил к работе в Гдовской средней школе
18 сентября 2023

Депутаты в России будут передвигаться только на отечественных автомобилях 
18 сентября 2023

Свыше 2000 школьников приняло участие в открытой математической олимпиаде, организованной ПсковГУ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...