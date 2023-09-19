Мошенники ограбили доверчивую великолучанку на полмиллиона рублей

16:09, 19 сентября 2023, ПАИ

Пенсионерка из Великих Лук стала жертвой мошенников. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД.

15 сентября в полицию обратилась 70-летняя местная жительница. Пенсионерке позвонил якобы сотрудник прокуратуры и заявил, что на её имя мошенники оформили кредит на сумму более полумиллиона рублей, который необходимо закрыть. Для этого он убедил женщину перевести средства по указанным реквизитам. Когда она сделала это, неизвестный позвонил снова и сказал, что средств недостаточно, после чего пенсионерка снова перевела деньги. Когда и в третий раз средств оказалось мало, женщина обратилась к родственникам, которые и убедили её обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело.