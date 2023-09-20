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Общество

Интерактивные проекты библиотеки ПсковГУ представили на форуме в Томске

Интерактивные проекты и аудиогиды библиотеки ПсковГУ представили на форуме в Томске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В Томске начал работу форум «Университетская библиотека: так можно». Мероприятие объединило сотрудников сферы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Пскова, Мурманска, Ставрополья, Новосибирска, Омска и других городов России.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

От ПсковГУ в форуме участвуют директор университетской библиотеки Лариса Стрикунова и ведущий библиотекарь, призёр конкурса «Лаборатория лидерства: лучший университетский библиотекарь за 2021-2022 год» Мария Андреева.

На фото Лариса Стрикунова и Мария Андреева

Мария Андреева провела мастер-класс «Свет на культпросвет: инструменты создания тематических онлайн-проектов», где рассказала о том, как создать интерактивные проекты и аудиогиды с помощью современных онлайн-сервисов.

Форум завершится объявлением результатов III этапа конкурса «Лаборатория лидерства: Лучший университетский библиотекарь – 2023». Итоги подведут в Международном культурном центре Томского политеха.

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