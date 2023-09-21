Выплату к 80-летию освобождения Ленинграда получат ветераны в Псковской области

11:12, 21 сентября 2023, ПАИ

Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получат в Псковской области 157 ветеранов Великой Отечественной войны, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Выплата приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Указ о том, что ветераны Великой Отечественной войны, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат подобную выплату, подписал президент России Владимир Путин.

Социальный фонд выплатит деньги в декабре 2023-го и январе 2024 года. Выплату также перечислят тем российским ветеранам, которые постоянно проживают в Латвии, Литве и Эстонии. Деньги в том числе получат и награжденные жители Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.