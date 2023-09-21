Великолучанин стал победителем первенства России по кикбоксингу

13:24, 21 сентября 2023, ПАИ

Великолучанин Никита Кунгурцев стал победителем первенства России по кикбоксингу среди школьников в разделе К-1. Соревнования проходят в Грозном с 18 сентября. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что великолукский боец сражался в финале с соперником из Дагестана – вторым номером молодёжной сборной.

Спортсмен тренируется в спортивном клубе «Авангард» под руководством Георгия Кунгурцева.

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