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Политика

Льготы по оплате занятий в секциях хоккея и фигурного катания обсудят в Псковском облсобрании

Для семей с двумя и более детьми могут быть установлены льготы по оплате занятий в секциях хоккея и фигурного катания Псковской спортшколы «Олимп» – снизить стоимость платного обучения в созданных областью физкультурно-спортивных организациях предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

На фото: Игорь Дитрих. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Законопроект, который глава региона внёс в Собрание, предусматривает 50-процентную льготу на оплату занятий в спортивных секциях за второго ребёнка родителям. В отношении третьего и последующих детей семья полностью освобождается от оплаты. Порядок снижения стоимости обучения должен быть регламентирован отдельным нормативным актом областного правительства.

«Я рассматриваю эту инициативу губернатора как расширение регионального пакета мер поддержки семей с детьми, направленного на улучшение демографической ситуации», – прокомментировал поступивший законопроект вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих, напомнив, что этим летом в области была утверждена программа по повышению рождаемости на период 2023–2025 годов. На её реализацию предусмотрено 50 млн рублей.

Предложенные законопроектом льготы не распространяются на муниципальные спортивные школы и затрагивают исключительно государственные учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. На сегодня в регионе работает одно такое учреждение – спортивная школа «Олимп», расположенная в Ледовом дворце в Пскове. По предварительной оценке, в случае принятия закона доходы организации от платных услуг в текущем году сократятся на 200 тысяч рублей, в последующие годы – на 700 тысяч рублей.

Проект закона депутаты рассмотрят на сентябрьской сессии.

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