Псковских волонтёров наградили за помощь избирателям на выборах

20:22, 21 сентября 2023, ПАИ

55 добровольцев, которые были задействованы в дни голосования на избирательных участках города Пскова, отмечены благодарностями избирательной комиссии Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе избиркома Псковской области.

С 8 по 10 сентября ребята информировали граждан об изменении места голосования, а также помогали маломобильным гражданам и лицам с ОВЗ реализовать своё избирательное право.

За координацию волонтёров благодарственными письмами отмечены Кристина Яковлева, Алексей Телюшин, Анастасия Красилова.

Почётной грамотой за содействие избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов губернатора Псковской области награждена Валерия Комарова, начальник отдела по работе с молодёжью по месту жительства МБУ «Псковский городской молодёжный центр».

Напомним, что 10 сентября в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Оно проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области.

Победу на выборах губернатора Псковской области одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержали 86,3 % избирателей – 167 250 человек.