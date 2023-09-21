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Политика

Псковских волонтёров наградили за помощь избирателям на выборах

55 добровольцев, которые были задействованы в дни голосования на избирательных участках города Пскова, отмечены благодарностями избирательной комиссии Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе избиркома Псковской области.

С 8 по 10 сентября ребята информировали граждан об изменении места голосования, а также помогали маломобильным гражданам и лицам с ОВЗ реализовать своё избирательное право. 

За координацию волонтёров благодарственными письмами отмечены Кристина Яковлева, Алексей Телюшин, Анастасия Красилова. 

Почётной грамотой за содействие избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов губернатора Псковской области награждена Валерия Комарова, начальник отдела по работе с молодёжью по месту жительства МБУ «Псковский городской молодёжный центр».

Напомним, что 10 сентября в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Оно проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области.

Победу на выборах губернатора Псковской области одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержали 86,3 % избирателей – 167 250 человек.

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