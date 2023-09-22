В Минэнерго заявили о бессрочном введении запрета на экспорт бензина

08:50, 22 сентября 2023, ПАИ

Решение правительства запретить экспорт дизельного топлива и бензина довольно быстро отразится на оптовой цене в РФ, станет стимулом для ее снижения. Запрет на экспорт бензина и дизтоплива из РФ пока введен бессрочно, сказал первый замминистра энергетики России Павел Сорокин. Его слова опубликованы в телеграм-канале Минэнерго.

«Мы уже видели, что начиная с начала этой недели бензин Аи-92 упал примерно на 10%, дизель упал примерно на 2,5-3% начиная с начала этой недели. Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание [объемов на экспорт]. Достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками на рынке на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет», – сказал он.

«Данная мера как раз прикрывает [возможность серого экспорта], поэтому тот объем, который вертикально интегрированные компании и добросовестные участники направляют на экспорт, он полностью закроет все потребности и создаст избыток на рынке топлива, что уже влияет на цену», – отметил Сорокин.

По его словам, запрет на экспорт бензина и дизтоплива из РФ пока введен бессрочно, однако срок действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

Он добавил, что решение позволит полностью удовлетворить потребности аграриев в топливе. «Аграрии являются одним из крупнейших потребителей дизельного топлива, особенно в период посевной уборки, и эти меры позволят полностью удовлетворить потребности наших аграрных производителей», – сказал Сорокин.

Замминистра напомнил, что мера была принята, чтобы приостановить серый экспорт топлива и дополнительно наполнить рынок предложением. «Это решение позволит насытить биржу, насытить внутренний рынок и полностью закрыть ту нехватку, которая формировалась за счет того, что часть объемов вымывалась серыми экспортерами, которые покупали дизель на внутреннем рынке и возили на экспорт», – сообщил он.

Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров.

Как следует из опубликованного позже постановления правительства, ограничения являются временными и вводятся с 21 сентября. Запрет касается в целом бензина и дизтоплива, однако правительство ввело несколько исключений. В частности, под ограничения не подпадают поставки из РФ в ЕАЭС в рамках индикативных балансов или протоколов по межправсоглашениям, экспорт топлива по межправсоглашениям или в рамках гуманитарной помощи по решению правительства, транзит топлива, его поставки для воинских формирований РФ за пределами страны, а также топливо для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена. Не касаются ограничения и транспортировки топлива физлицами для личного пользования, бензина и дизеля в емкостях для хранения для использования в дороге, поставок в Южную Осетию и Абхазию, а также топлива, уже проходящего таможенные процедуры, принятого к перевозке или с оформленным поручением на отгрузку.