Москвич жестоко избил подростка из-за пустяка

23:20, 22 сентября 2023, ПАИ

В Москве 21-летний мужчина жестоко избил 15-летнего подростка из-за малозначительного повода, сообщает РИА Новости.

По версии СМИ, вечером 20 сентября на улице Лобненской в Москве мужчина наступил на ногу подростку, а когда мальчик попросил его извиниться, на него посыпались многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. Потерпевший в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.

Обвиняемого заключили под стражу по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на срок до 21 ноября. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.