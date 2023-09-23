В Санкт-Петербурге пропал режиссёр Большого драматического театра

11:32, 23 сентября 2023, ПАИ

В Санкт-Петербурге ведутся поиски режиссёра Большого драматического театра (БДТ) им. Г. А. Товстоногова Александра Никанорова, сообщают «Известия».

Местонахождение 40-летнего мужчины неизвестно с 21 сентября. С собой у него был велосипед.

«Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза серые», – говорится в ориентировке.

Известно, что 22 сентября девушка Александра Никанорова обратилась в полицию по факту его пропажи. Кроме того, в квартире режиссёра на Казанской улице она в тот день нашла предсмертную записку Никанорова, добавил собеседник.