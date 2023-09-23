Два дельтапланериста столкнулись под Саратовом

20:41, 23 сентября 2023, ПАИ

Два дельтапланериста столкнулись в воздухе в Татищевском районе Саратовской области, в результате обоих госпитализировали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

«В Татищевском районе (произошло) столкновение в воздухе двух дельтапланеристов. В состоянии средней степени тяжести один, второй в тяжёлом состоянии госпитализированы в одно из лечебных учреждений областного центра», – сказали в пресс-службе ведомства.

Позднее региональное управление СК РФ уточнило, что два человека 50 и 55 лет столкнулись не на дельтапланах, а на парапланах.