Магнитная буря накроет Псковскую область сегодня

09:34, 24 сентября 2023, ПАИ

В последнее воскресенье сентября Псковскую область накроет магнитная буря. О небольшом возмущении геомагнитного поля сегодня, 24 сентября, и прогнозе специалистов на октябрь пишет газета «Комсомольская правда – Псков» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По прогнозу специалистов, пик возмущения магнитосферы придётся на первую половину дня и пройдёт с 6:00 до 14:00. Однако это явление нельзя назвать бурей, так как её сила не достигнет уровня G1.

В этот день метеозависимые могут наблюдать ухудшение общего состояния, слабость, головную боль и изменение артериального давления.

Отметим, по прогнозу экспертов, похожие волнения магнитосферы произойдут 25 и 29 сентября. Самую сильную вспышку на солнце в ближайшее время предстоит ожидать уже 16 октября.

