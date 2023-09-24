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Магнитная буря накроет Псковскую область сегодня 

В последнее воскресенье сентября Псковскую область накроет магнитная буря. О небольшом возмущении геомагнитного поля сегодня, 24 сентября, и прогнозе специалистов на октябрь пишет газета «Комсомольская правда – Псков» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Фото: ПАИ

По прогнозу специалистов, пик возмущения магнитосферы придётся на первую половину дня и пройдёт с 6:00 до 14:00. Однако это явление нельзя назвать бурей, так как её сила не достигнет уровня G1.

В этот день метеозависимые могут наблюдать ухудшение общего состояния, слабость, головную боль и изменение артериального давления.

Отметим, по прогнозу экспертов, похожие волнения магнитосферы произойдут 25 и 29 сентября. Самую сильную вспышку на солнце в ближайшее время предстоит ожидать уже 16 октября.
 

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