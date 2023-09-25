Кто среди россиян будет получать самую большую пенсию, объяснила эксперт

08:09, 25 сентября 2023, ПАИ

Кого ожидает самая большая пенсия, рассказали россиянам. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

По словам эксперта, самый большой размер пенсии в России у космонавтов, заслуженных летчиков и госслужащих высшего ранга. Но, кроме этого, есть и еще одна категория сотрудников, которые могут на нее претендовать.

Людмила Иванова-Швец заверила, что наибольший размер пенсии не всегда у тех, кто получает большую зарплату. Такие выплаты могут получить участники программ корпоративных пенсионных накоплений. Они функционируют по-разному, но общее правило одно – чем дольше стаж работы в компании, тем пенсия выше.

Подобные выплаты могут достигать 50-100 тысяч рублей.