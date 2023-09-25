Фальшивую стодолларовую купюру изъяли в Великих Луках
Фальшивую банкноту номиналом 100 долларов США обнаружили в одном из финансовых учреждений Великих Лук в субботу, 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Купюра поступила от жителя Великих Лук.
Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.
В этой связи полиция напоминает, что нужно внимательнее проверять купюры и пользоваться специальным оборудованием. Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в её подлинности, ни в коем случае не пытайтесь её сбыть, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.
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