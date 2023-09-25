Фальшивую стодолларовую купюру изъяли в Великих Луках

11:08, 25 сентября 2023, ПАИ

Фальшивую банкноту номиналом 100 долларов США обнаружили в одном из финансовых учреждений Великих Лук в субботу, 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Купюра поступила от жителя Великих Лук.

Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.

В этой связи полиция напоминает, что нужно внимательнее проверять купюры и пользоваться специальным оборудованием. Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в её подлинности, ни в коем случае не пытайтесь её сбыть, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.