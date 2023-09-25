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Политика

Почти на миллион рублей закупят учебники для школьных библиотек Пскова

Новые учебники закупят для школьных библиотек в Пскове. Для этих целей в городском бюджете предусмотрено 944 тысячи рублей. Изменения в бюджет обсудили депутаты Псковской городской Думы сегодня, 25 сентября, на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ.

Изменения в бюджет обсудили сегодня, 25 сентября, на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы под председательством Юлии Пожидаевой. Фото: пресс-служба гордумы

«Сегодня обсуждались доходы и расходы бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. До этого у нас был бюджет 7 млрд 532 тысячи 386 рублей, а стал 7 млрд 536 тысяч 187 рублей. Дефицит бюджета составил 170 тысяч 609 рублей», – рассказала Юлия Пожидаева.

По её словам, доходы из-за безвозмездных поступлений увеличились на 3 млн 801 тысячу рублей. «Кроме того, по статье «Дотации бюджетам» увеличивались поступления на 760 тысяч. Как раз эти 760 тысяч будут направлены на установку домофонов в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования», – подчеркнула председатель комитета.  

Кроме того, Юлия Пожидаева рассказала, что из-за передвижек в бюджете на 44 млн 196 тысяч увеличилось доходы на осуществление дорожной деятельности, а также на капремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям. «Туда вошли все запланированные проезды и плюсом один дополнительный, который находится на улице Труда в Пскове от Главпочтамта. Там сейчас вообще нет дороги», – обратила внимание председатель комитета.

Помимо этого, более чем на 31 млн рублей увеличились доходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. «Также идёт увеличение в бюджете на 944 тысячи на приобретение учебников для школьных библиотек. Эта проблема сейчас достаточно остро стоит, её важно решать, поэтому будут приобретены учебники», – заверила Юлия Пожидаева.

Помимо этого, в бюджете предусмотрены средства на оплату взноса за негативное воздействие на окружающую среду от Псковской городской свалки. Кроме этого, будет разработан лесохозяйственный регламент на территории городских лесов.

«Также каждое заседание мы заслушиваем отчёты управления городского хозяйства и управления образования администрации Пскова. Сегодня была озвучена очень хорошая вещь. Как заверила администрация, ФОКОТ возле школы № 20 в Пскове будет завершён в октябре», – заключила она.

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