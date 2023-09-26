Михаил Ведерников поздравил Наталью Фёдорову с вступлением в должность

11:35, 26 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Наталью Фёдорову с вступлением в должность главы Псковского района. Торжественная церемония прошла в администрации муниципалитета сегодня, 26 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Всех нас поздравляю с убедительной победой нашего кандидата на выборах главы Псковского района. Победить в выборах сложно, но второй раз ещё сложнее, потому что первый раз – это обещания и надежда, а второй раз – это уже реальная оценка работы кандидата. Наталья Анатольевна успешно с этим справилась. При всём при этом улучшила свой результат почти на 20 пунктов. И это говорит и о вашем профессионализме, о том, что у вас работает профессиональная муниципальная команда. Для эффективной работы у вас есть поддержка правительства области, поддержка Псковского областного Собрания депутатов и, самое главное, доверие избирателей», – сказал губернатор.

Напомним, что кандидатуру Натальи Фёдоровой на выборах поддержало 69,47 %, проголосовало 8 605 избирателей.