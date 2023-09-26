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Происшествия

Иностранка пыталась провезти валюту в упаковках гигиенических средств через псковскую госграницу

Иностранка попыталась вывезти незадекларированные деньги через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Пыталовском районе на российско-латвийской границе. Валюту различных стран на общую сумму, в эквиваленте равную 32 904 долларам США, женщина спрятала в тайниках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Украинка пыталась незаконно провезти валюту. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

При выезде из России гражданка Украины заявила сотрудникам таможенного поста о наличии у неё 7 700 долларов США, 150 евро, 8 200 рублей и 2 262 украинских гривен. Эта валюта находилась в женской сумке.

Однако выяснилось, что часть валюты она спрятала. При досмотре под стельками обуви, в упаковках гигиенических средств и в карманах одежды псковские таможенники обнаружили валюту разных стран, в эквиваленте равную 32 904 долларам США.

Деньги изъяли, а в отношении украинки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ (перевоз с нарушением закона через таможенную границу денежных средств или инструментов).

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Иностранка пыталась провезти валюту в упаковках гигиенических средств через псковскую госграницу
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