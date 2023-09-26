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Политика

Социальный комитет Псковского облсобрания принял решения по профильным вопросам сессии

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов под председательством вице-спикера Игоря Дитриха провёл первое после парламентских каникул заседание, на котором депутаты рассмотрели профильные вопросы сентябрьской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Социальный комитет Псковского облсобрания принял решения по профильным вопросам сессии. Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Парламентарии согласовали законодательную инициативу о снижении стоимости платного обучения в созданных областью физкультурно-спортивных организациях: 50 % для второго ребёнка в семье, 100 % – для последующих детей. Руководитель правительственного комитета по спорту Елена Чернышова уточнила, что законопроект подготовлен по предложению губернатора и направлен на поддержку семьи.

Вице-спикер Армен Мнацаканян поинтересовался у докладчика, обсуждается ли на уровне правительства возможность введения льгот по оплате занятий в спортивных секциях для детей участников СВО. По словам Елены Чернышовой, установленные меры поддержки сейчас распространяются только на самих участников боевых действий. «Надо проработать этот вопрос с муниципалитетами», – пообещала руководитель исполнительного органа.

Внесенный в Собрание проект закона члены комитета рекомендовали принять в двух чтениях.

Единогласную поддержку депутатов получила инициатива, запрещающая детям и подросткам посещать торговые точки, реализующие табачную и никотиносодержащую продукцию. Одновременно с расширением перечня мест, где запрещено находиться несовершеннолетним даже в сопровождении родителей, предложено существенно увеличить размер административных штрафов за допущенные нарушения. Разработчик законопроекта, врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков обратил внимание законодателей, что действующие сегодня штрафы не пересматривались с 2012 года.

«Огромное спасибо за эту инициативу, наконец-то лёд тронулся, это я говорю как педагог и как директор школы». Не ставя под сомнение запрет на посещение детьми неположенных мест, депутат задала вопрос о реализации инициативы: «Штрафы большие, но как сделать, чтобы эта норма работала эффективно», – сказала Елена Даньшова.

Участники заседания и со стороны депутатского корпуса, и со стороны исполнительной власти признали, что проблема контроля за соблюдением установленных ограничений на нахождение несовершеннолетних в запрещённых местах существует.

«Давайте примем закон, а через полгода заслушаем отчёт о том, как он реализуется, и по факту решим, какие законодательные меры ещё необходимы», – предложил председатель комитета Игорь Дитрих. Коллеги согласились с целесообразностью вернуться к вопросу спустя время.

На заседании депутаты также рассмотрели проект закона, устанавливающий стимулирующие выплаты для сотрудников ряда отраслей бюджетной сферы, отмеченных званием заслуженный работник. Согласно действующему законодательству, ежемесячная надбавка к зарплате в размере пяти тысяч рублей положена заслуженным медикам, педагогам, пожарным, спасателям, работникам культуры и искусства. Законопроектом предложено включить в этот перечень и других бюджетников со статусом заслуженного работника. Члены комитета одобрили проект закона.

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