Пятимиллиардные поправки подготовлены в доходную часть бюджета Псковской области

16:26, 26 сентября 2023, ПАИ

Скорректировать параметры областного бюджета предстоит депутатам на сентябрьской сессии регионального парламента – документ внесён в Собрание на рассмотрение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Текущие доходы предложено увеличить на пять млрд 159 млн рублей. Рост доходной базы региона обусловлен увеличением безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере более четырёх млрд рублей и плюсовым изменением плана собственных налоговых и неналоговых поступлений.

Почти 1,8 млрд рублей поступивших в регион федеральных средств предназначены на строительство в Палкинском районе современного экотехнопарка по обработке, утилизации и размещению твёрдых коммунальных отходов.

Более 1,4 млрд рублей направляются на благоустройство Печор в рамках празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

В обновлённом бюджете увеличен объём финансирования региональной сферы здравоохранения, в том числе за счёт средств областного бюджета выделено 300 млн рублей на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Дополнительно 900 тысяч рублей предусмотрено на оснащение оборудованием для организации продажи лекарственных препаратов через ФАПы.

Общий объём госпрограммы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики» увеличивается на 118,5 млн рублей. Расходы на социальную поддержку возрастают на 106,2 млн рублей.

В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» увеличены субсидии муниципальным образованиям области на осуществление дорожной деятельности в сумме 189,8 млн рублей, ещё 300 млн рублей выделяется на приобретение дорожной техники.

На 92 млн рублей увеличены субсидии на компенсацию выпадающих доходов предприятиям ЖКХ из-за установления льготных тарифов для населения. Кроме того, на 27,8 млн рублей регион увеличивает компенсацию железнодорожникам за недополученные доходы за перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения. Увеличены средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры в военном городке «Остров-3» – на эти цели выделено без малого 493 млн рублей.

На поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства предусмотрено около 1,5 млн рублей, более двух млн рублей – на гидромелиоративные работы и известкование кислых почв на пашне. За счёт перераспределения средств молочная отрасль получит бюджетную поддержку в размере 30,5 млн рублей.

Дополнительные средства направляются на программу поддержки местного самоуправления – за счёт увеличения размера субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив общий объём программы в 2023 году увеличивается до 116 млн 732 тысяч рублей.

Итого с учётом предложенных изменений доходы областного бюджета на 2023 год составят 58 млрд 909 млн 492 тысячи рублей. Текущие расходы увеличены на пять млрд 172 млн 644 тысячи рублей и составят 62 млрд 524 млн рублей. Дефицит бюджета увеличивается на 13 млн 324 млн рублей, годовой показатель – три млрд 614 млн 508 тысяч рублей.

Поправки в бюджет депутаты рассмотрят согласно утверждённой процедуре – сначала рекомендательное решение по законопроекту примет профильный парламентский комитет, затем весь депутатский корпус рассмотрит документ на сессии Собрания.