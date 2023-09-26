Федеральная корпорация проведёт онлайн-практикум для псковских предпринимателей

20:15, 26 сентября 2023, ПАИ

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) проведёт для предпринимателей Псковской области онлайн-практикум на тему «Как расширить рынки и найти новых клиентов среди российских и зарубежных компаний». Об этом сообщает центр «Мой бизнес» Псковской области.

Участникам практикума будет представлен обзор мер поддержки Корпорации МСП для производственных компаний, включая льготное кредитование субъектов МСП, снижение административной нагрузки, помощь в области госзакупок, участие в программах выращивания поставщиков, содействие в развитии международного сотрудничества и работу с цифровой платформой «МСП.РФ».

Одной из центральных тем встречи станет презентация работы сервиса «Производственная кооперация и сбыт» на цифровой платформе МСП. Сервис собирает и систематизирует сведения об отечественных субъектах МСП – производителях непродовольственных товаров и продуктов питания, а также запросы на закупку и потребности в продукции от крупных заказчиков и ретейлеров. С его помощью пользователи цифровой платформы МСП могут найти новых поставщиков, наладить сотрудничество с российскими и иностранными компаниями и вывести свою продукцию на полки торговых сетей.

Мероприятие состоится 28 сентября с 15:00 до 16:30.

Зарегистрироваться и подключиться к трансляции можно по ссылке.

Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.