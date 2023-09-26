Псковичи могут уплатить налоги за своих детей в личном кабинете

22:56, 26 сентября 2023, ПАИ

Псковичи могут уплатить имущественные налоги за своих детей на сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физический лиц», размещённый на сайте Федеральной налоговой службы, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Заплатить за ребёнка могут родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица. Срок уплаты таких налогов за 2022 год – 1 декабря 2023 года.

Дополнительная вкладка «Семейный доступ», предназначенная для добавления несовершеннолетнего ребёнка в личный кабинет родителя, размещённая в разделе «Профиль», поможет сделать это в онлайн-режиме. При этом пользователями сервиса обязательно должны быть и родители, и их дети.

Для того чтобы воспользоваться данной функцией личного кабинета, родителю необходимо в разделе «Профиль» (вкладка «Семейный доступ») отправить запрос на добавление несовершеннолетнего ребёнка в свой личный кабинет, указав ИНН ребёнка. Добавление осуществляется после подтверждения такого запроса в личном кабинете ребёнка.

Используя в разделе «Налоги» всплывающий список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети, родители могут оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

Отметим, что «Семейный доступ» позволит родителю осуществлять оплату как текущих налоговых платежей за своего ребёнка, так и задолженности, если таковая имеется.

Напомним также, что несовершеннолетний ребёнок признаётся налогоплательщиком в том случае, если он является собственником земельного участка, жилья или доли в нём, других объектов недвижимости.