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Экономика

Псковичи могут уплатить налоги за своих детей в личном кабинете

Псковичи могут уплатить имущественные налоги за своих детей на сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физический лиц», размещённый на сайте Федеральной налоговой службы, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Заплатить за ребёнка могут родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица. Срок уплаты таких налогов за 2022 год – 1 декабря 2023 года.

Дополнительная вкладка «Семейный доступ», предназначенная для добавления несовершеннолетнего ребёнка в личный кабинет родителя, размещённая в разделе «Профиль», поможет сделать это в онлайн-режиме. При этом пользователями сервиса обязательно должны быть и родители, и их дети.

Для того чтобы воспользоваться данной функцией личного кабинета, родителю необходимо в разделе «Профиль» (вкладка «Семейный доступ») отправить запрос на добавление несовершеннолетнего ребёнка в свой личный кабинет, указав ИНН ребёнка. Добавление осуществляется после подтверждения такого запроса в личном кабинете ребёнка.

Используя в разделе «Налоги» всплывающий список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети, родители могут оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

Отметим, что «Семейный доступ» позволит родителю осуществлять оплату как текущих налоговых платежей за своего ребёнка, так и задолженности, если таковая имеется.

Напомним также, что несовершеннолетний ребёнок признаётся налогоплательщиком в том случае, если он является собственником земельного участка, жилья или доли в нём, других объектов недвижимости.

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