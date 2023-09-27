Россияне чаще смотрят детективные и исторические сериалы

10:22, 27 сентября 2023, ПАИ

Российские зрители чаще всего смотрят исторические или детективные сериалы, выяснило социологическое агентство «Вебер».

Детективы предпочитают 43% опрошенных россиян. На долю исторических фильмов приходится 33% голосов. Такие жанры, как комедия, мелодрама, военные фильмы, фэнтези и криминал, набрали от 20% до 27% голосов.

В зависимости от жанра любители зарубежного кинематографа обращают внимание на страну производства, самыми популярными странами стали США, Великобритания и Корея. При этом 34% респондентов смотрят как российские, так и зарубежные сериалы, а 18% – только российские. Среди иностранных проектов наибольший спрос имеют американские, британские и корейские. Турецкие сериалы пользуются популярностью лишь у небольшого количества опрошенных, в основном женщин и людей старше 50 лет.

Самыми упоминаемыми сериалами стали российские «След», «Ментовские войны» и «17 мгновений весны».

Американская «Игра престолов» заняла четвертое место в топе ответов.

«Вебер» – проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.