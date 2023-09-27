О цифровом развитии Псковской области рассказал Виталий Рахманов. Главное
Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное:
- региональных и муниципальных услуг в регионе – 85. Самые популярные – запись в детский сад, с начала года 4 600 человек ею воспользовались, а также запись на приём к врачу, с начала года ею воспользовались более 250 тысяч человек;
- непременные условия защиты своих данных – цифровая гигиена, двухфакторная аутентификация и критический подход;
- в этом году на «Госуслугах» появился сервис «Школьное портфолио»: оценки, успехи и достижения. «Остаётся полный цифровой след ребёнка, и когда он идёт поступать вуз, вуз будет уже иметь всю полноту информации об абитуриенте»;
- на «Госуслугах» работает целый набор услуг для семей мобилизованных;
- идёт цифровая трансформация работы военкоматов и системы призыва. «Мы получим хорошо работающий сервис, когда военкомат будет видеть всю историю человека, не надо будет собирать справки»;
- в течение шести часов можно сформировать новый сервис и выпустить его на портал госуслуг – время цифрового конструирования значительно уменьшилось;
- львиная доля документооборота в правительстве Псковской области – в электронном виде. «Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ] – адепт цифровых документов»;
- «У нас [на госслужбе. – ПАИ] есть запрет на использование нейросетей в работе, мы не имеем права. Важно понимать, что нейросети – это западный продукт. Это запрещено во избежание утечек». При этом нейросети используются, например, на камерах фотовидеофиксации. «Благодаря этому, например, перестали в некоторых случаях работать уловки по стиранию [в номерах автомобилей. – ПАИ] букв, цифр. Нейронка распознает эту историю»;
- о развитии самообучающихся программ, которые принято называть искусственным интеллектом: «Возможно, скайнет не за горами. Нельзя отдавать под их управление какие-то критические моменты»;
- в Псковской области более 400 тысяч жителей имеют аккаунты на «Госуслугах», около 300 из них – активные пользователи;
- фиксируется «высокая частота» попыток мошенников обмануть региональных и муниципальных чиновников с помощью липовых аккаунтов, в том числе главы региона. «Следы ведут на Украину, в западные страны, мы понимаем, что это часть информационной войны»;
- в следующем году в Псковской области будет установлено не менее 26 новых базовых станций сотовой связи;
- рассматривается возможность привлечь средства бюджета Союзного государства для улучшения сотовой связи в приграничных районах, на федеральных трассах и в туристических центрах.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 сентября 2023
Почти 30 тысяч человек отправились в отпуск через псковские турфирмы в прошлом году
27 сентября 2023
Отсутствие дождей и до +24 градусов обещают синоптики в Псковской области 27 сентября