Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О цифровом развитии Псковской области рассказал Виталий Рахманов. Главное

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов стал гостем программы «Оглавление». Фото: ПАИ

Главное:

  • региональных и муниципальных услуг в регионе – 85. Самые популярные – запись в детский сад, с начала года 4 600 человек ею воспользовались, а также запись на приём к врачу, с начала года ею воспользовались более 250 тысяч человек;
  • непременные условия защиты своих данных – цифровая гигиена, двухфакторная аутентификация и критический подход;
  • в этом году на «Госуслугах» появился сервис «Школьное портфолио»: оценки, успехи и достижения. «Остаётся полный цифровой след ребёнка, и когда он идёт поступать вуз, вуз будет уже иметь всю полноту информации об абитуриенте»;
  • на «Госуслугах» работает целый набор услуг для семей мобилизованных;
  • идёт цифровая трансформация работы военкоматов и системы призыва. «Мы получим хорошо работающий сервис, когда военкомат будет видеть всю историю человека, не надо будет собирать справки»;
  • в течение шести часов можно сформировать новый сервис и выпустить его на портал госуслуг – время цифрового конструирования значительно уменьшилось;
  • львиная доля документооборота в правительстве Псковской области – в электронном виде. «Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ] – адепт цифровых документов»;
  • «У нас [на госслужбе. – ПАИ] есть запрет на использование нейросетей в работе, мы не имеем права. Важно понимать, что нейросети – это западный продукт. Это запрещено во избежание утечек». При этом нейросети используются, например, на камерах фотовидеофиксации. «Благодаря этому, например, перестали в некоторых случаях работать уловки по стиранию [в номерах автомобилей. – ПАИ] букв, цифр. Нейронка распознает эту историю»;
  • о развитии самообучающихся программ, которые принято называть искусственным интеллектом: «Возможно, скайнет не за горами. Нельзя отдавать под их управление какие-то критические моменты»;
  • в Псковской области более 400 тысяч жителей имеют аккаунты на «Госуслугах», около 300 из них – активные пользователи;
  • фиксируется «высокая частота» попыток мошенников обмануть региональных и муниципальных чиновников с помощью липовых аккаунтов, в том числе главы региона. «Следы ведут на Украину, в западные страны, мы понимаем, что это часть информационной войны»;
  • в следующем году в Псковской области будет установлено не менее 26 новых базовых станций сотовой связи;
  • рассматривается возможность привлечь средства бюджета Союзного государства для улучшения сотовой связи в приграничных районах, на федеральных трассах и в туристических центрах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 сентября 2023

13 псковичей поборются за звание лучшего госслужащего
27 сентября 2023

Почти 30 тысяч человек отправились в отпуск через псковские турфирмы в прошлом году
27 сентября 2023

С профессиональным праздником поздравил воспитателей Борис Елкин
27 сентября 2023

О цифровом развитии Псковской области рассказал Виталий Рахманов. Главное
27 сентября 2023

Занятие для членов отряда «Дружина» прошло в ПсковГУ
27 сентября 2023

Россияне чаще смотрят детективные и исторические сериалы
27 сентября 2023

Отсутствие дождей и до +24 градусов обещают синоптики в Псковской области 27 сентября
27 сентября 2023

Михаил Ведерников встретился с участниками форума «Ладога»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...