Для улучшения сотовой связи в приграничных районах Псковской области планируется привлечь бюждет Союзного государства

17:06, 26 сентября 2023, ПАИ

Прорабатывается вопрос о привлечении средств бюджета Союзного государства России и Белоруссии для развития сети сотовой связи в приграничных районах Псковской области. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Не так давно к нам приезжал Володин [председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. – Прим. ред.] и было заседание совета Союзного государства России и Белоруссии. Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы использовать бюджет Союзного государства для того, чтобы на приграничных с Белоруссией территориях устанавливать базовые станции сотовой связи и улучшать покрытие», – рассказал он.

Помимо населённых пунктов, которые находятся в непосредственной близости к границе, также планируют улучшить зону покрытия сети и на основных автомагистралях. «Также речь идёт о туристических мекках у нас в регионе, которые мы тоже будем пытаться обеспечить связью за счёт этого бюджета», – добавил Виталий Рахманов.