Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Для улучшения сотовой связи в приграничных районах Псковской области планируется привлечь бюждет Союзного государства

Прорабатывается вопрос о привлечении средств бюджета Союзного государства России и Белоруссии для развития сети сотовой связи в приграничных районах Псковской области. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ. На фото начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов

«Не так давно к нам приезжал Володин [председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. – Прим. ред.] и было заседание совета Союзного государства России и Белоруссии. Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы использовать бюджет Союзного государства для того, чтобы на приграничных с Белоруссией территориях устанавливать базовые станции сотовой связи и улучшать покрытие», – рассказал он.

Помимо населённых пунктов, которые находятся в непосредственной близости к границе, также планируют улучшить зону покрытия сети и на основных автомагистралях. «Также речь идёт о туристических мекках у нас в регионе, которые мы тоже будем пытаться обеспечить связью за счёт этого бюджета», – добавил Виталий Рахманов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 сентября 2023

Мастера из Новосокольников участвуют в выставке пуговиц в Тамбове
26 сентября 2023

Отопительный сезон начался в Псковском районе
26 сентября 2023

Змеи в Псковской области стали ближе к людям – эксперт
26 сентября 2023

Мемориальная доска писателю и врачу Владимиру Курносенко появится в Пскове
26 сентября 2023

Александр Малькевич: Псковская область давно и системно помогает Херсонщине
26 сентября 2023

Для улучшения сотовой связи в приграничных районах Псковской области планируется привлечь бюждет Союзного государства
26 сентября 2023

Схема движения автобуса №25 изменится в Пскове с 28 сентября
26 сентября 2023

Автомобили Omoda появились в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...