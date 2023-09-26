Для улучшения сотовой связи в приграничных районах Псковской области планируется привлечь бюждет Союзного государства
Прорабатывается вопрос о привлечении средств бюджета Союзного государства России и Белоруссии для развития сети сотовой связи в приграничных районах Псковской области. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Не так давно к нам приезжал Володин [председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. – Прим. ред.] и было заседание совета Союзного государства России и Белоруссии. Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы использовать бюджет Союзного государства для того, чтобы на приграничных с Белоруссией территориях устанавливать базовые станции сотовой связи и улучшать покрытие», – рассказал он.
Помимо населённых пунктов, которые находятся в непосредственной близости к границе, также планируют улучшить зону покрытия сети и на основных автомагистралях. «Также речь идёт о туристических мекках у нас в регионе, которые мы тоже будем пытаться обеспечить связью за счёт этого бюджета», – добавил Виталий Рахманов.
Для улучшения сотовой связи в приграничных районах Псковской области планируется привлечь бюждет Союзного государства