Псковича осудили за избиение сожителя бывшей жены

18:09, 27 сентября 2023, ПАИ

Псковича осудили за то, что он избил сожителя бывшей жены во время конфликта. Преступление произошло 21 сентября 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Мужчина, находясь вечером у фонтана в центре Пскова, на почве личной неприязни вступил в конфликт с сожителем своей бывшей жены, а после этого ударил потерпевшего не менее двух раз тупым предметом в голову, чем причинил ему тяжкий вред здоровью.

Псковича обвинили в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённого с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт 3 части 2 статьи 111 УК РФ).

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.