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Происшествия

Псковича осудили за избиение сожителя бывшей жены

Псковича осудили за то, что он избил сожителя бывшей жены во время конфликта. Преступление произошло 21 сентября 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Мужчина, находясь вечером у фонтана в центре Пскова, на почве личной неприязни вступил в конфликт с сожителем своей бывшей жены, а после этого ударил потерпевшего не менее двух раз тупым предметом в голову, чем причинил ему тяжкий вред здоровью.

Псковича обвинили в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённого с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт 3 части 2 статьи 111 УК РФ).

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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