Великолучанина осудили за убийство сожительницы

20:36, 27 сентября 2023, ПАИ

Великолучанин до смерти забил ножом свою сожительницу, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ночь с 14 на 15 января житель Великих Лук в состоянии алкогольного опьянения после произошедшего на почве ревности конфликта ударил свою сожительницу ножом в область грудной клетки и живот. Пострадавшую доставили в реанимационное отделение Великолукской городской больницы, где она вскоре скончалась.

Сегодня, 27 сентября, Великолукский городской суд вынес мужчине обвинительный приговор. Его признали виновным в совершении преступления по статье 105 УК РФ (убийство) и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.