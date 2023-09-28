Памятный турнир по кикбоксингу прошёл в Великих Луках

10:48, 28 сентября 2023, ПАИ

Турнир по кикбоксингу прошёл в Великих Луках в рамках фестиваля боевых искусств, посвящённого памяти жертв Беслана. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на руководителя спортивного клуба «Витязь» Сергея Москалёва.

Соревнования начались с минуты молчания, после которой слово взял президент Федерации кикбоксинга Великих Лук Сергей Москалёв.

В турнире приняло участие более 60 воспитанников спортшколы «Экспресс», спортивного клуба «Витязь» и клуба единоборств «Отечество».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».