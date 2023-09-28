Михаил Ведерников принял участие в встрече Владимира Путина с избранными на выборах главами регионов

14:47, 28 сентября 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин по видеосвязи встретился с избранными на прошедших выборах главами регионов. В их числе - губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава государства поздравил одержавших победу на выборах глав с победой, назвал результат достойным. Отдельно Путин отметил выборы в новых регионах, назвал их важным шагом интеграции.

«Выборы прошли открыто, честно и в конкурентной борьбе. Уровень явки, уровень поддержки говорит о том, что люди нам всем, вам доверяют», - сказал Владимир Путин

«Вопросов очень много», но «у нас есть все возможности для их решения», обратился глава государства к главам регионов.