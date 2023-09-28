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Культура

Главное качество играющего в беби-спектакле актёра обозначила московский режиссёр

В беби-спектакле для актёра самое главное, чтобы он искренне выполнял свою работу. Таким мнением поделилась актриса, режиссёр, художник Александра Ловянникова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александра Ловянникова. Фото: ПАИ

«Иногда бывают такие спектакли, ты смотришь на актёра и видишь, что ему не нравится. И спектакль ему не нравится, и роль ему не нравится. И вообще он видел себя Гамлетом, а он тут не Гамлет. <…> Спектакль поставили десять лет назад. Он уже играет и думает, как бы ему после театра на автобус успеть. Для детских спектаклей очень нужна искренняя заинтересованность в результате», – подчеркнула режиссёр.

По её словам, с 40-минутного детского спектакля актёры выходят мокрыми как с трёхчасового взрослого, потому что детям нужно отдавать много энергии.

«В спектакле «Большое космическое путешествие», премьера которого у нас будет совсем скоро, занята Дарья Чураева, лауреат «Золотой маски», главной театральной премии России. Она абсолютно отдаётся репетициям: пробует, уточняет, задаёт вопросы. Видно, что для неё это искренняя и честная история. Другой актёр Алексей Ухов никогда с куклами не работал, и он понимает, как много от этого зависит и как это сложно. Я понимаю, что на первом спектакле он будет играть не как на десятом. Он больше с ней сживётся», – пояснила она.

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