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Общество

Более 700 человек посетили «Ночь искусств» в Псковском музее

Ежегодная акция «Ночь искусств» под девизом «В единстве культур – сила народа» прошла на площадках Псковского музея-заповедника 3 ноября. Мероприятия в музейном квартале, Псковском кремле, Дворе Постникова и филиалах музея собрали более 700 человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

  • Более 700 человек посетили «Ночь искусств» в Псковском музее
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Более 700 человек посетили «Ночь искусств» в Псковском музее
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Более 700 человек посетили «Ночь искусств» в Псковском музее
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Более 700 человек посетили «Ночь искусств» в Псковском музее
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Более 700 человек посетили «Ночь искусств» в Псковском музее
    Фото: Псковский музей-заповедник

Для гостей подготовили специальную программу. Генеральный директор музея Светлана Мельникова провела авторскую экскурсию по выставке «Совсем не тот Плюшкин». Впервые мини-экскурсии прошли в древлехранилище музея, где специалисты рассказали о книжных древностях и правилах их хранения. В Приказной палате Псковского кремля посетители увидели новую экспозицию «Псков. От Смуты к миру», открывшуюся в этот же день.

Во Дворе Постникова состоялась семейная программа, объединившая экскурсионные маршруты, творческие площадки и кинопоказ. Впервые здесь организовали мастер-класс по кастомизации одежды. Участники дали вторую жизнь старым вещам с помощью авторских техник росписи, создали агитационные плакаты и расписали изразцы. Отдельный интерес вызвала творческая лаборатория, где гости научились делать краски по старинным рецептам для оформления страницы Лицевого летописного свода.

В музейном кинозале прошёл премьерный показ документального фильма «Сон Богородицы». Картина посвящена завершению реставрации и первому публичному представлению иконы «Успение Богоматери» XVI века из собрания музея. Кроме того, в музейном квартале для гостей выступили артисты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и коллектив «Караван Кин».

В филиалах музея – Музее истории города Печоры, музеях-усадьбах Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского и С. В. Ковалевской – также подготовили программы с открытием выставок, встречами с краеведами, интерактивными занятиями и классическими экскурсиями.

«Есть что-то особенное в вечере, когда входишь после дневной суеты в музейные стены и видишь здешние богатства, слышишь интересные рассказы. Мы хотим поделиться со всеми, кто приходит в музей, музейными сокровищами», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

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