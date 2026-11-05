Конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» пройдёт 6 ноября
XII ежегодная научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» состоится в пятницу, 6 ноября. Мероприятие пройдёт в конференц-зале историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.
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Фото: НПЦ по охране памятников
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Фото: НПЦ по охране памятников
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Фото: НПЦ по охране памятников
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Фото: НПЦ по охране памятников
Организаторами конференции выступают министерство культурного наследия Псковской области и Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры.
В ходе конференции обсудят широкий спектр вопросов сохранения объектов культурного наследия, а также новые подходы к изучению и популяризации наследия: историю строительства Псковской семинарии, проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера и его роль в укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей и сохранение культурного и исторического наследия народов России», образы героев в современной скульптуре на примере монумента в деревне Самолва Псковской области и многое другое.
В центре внимания – междисциплинарные подходы к сохранению наследия:
- как наука, практика и общество могут работать вместе;
- как рассказывать о памятниках так, чтобы их замечали и ценили;
- как совмещать развитие территорий и защиту объектов наследия.
По итогам конференции издадут сборник материалов.