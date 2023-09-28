Подросток в Британии срубил «дерево Робин Гуда»

21:31, 28 сентября 2023, ПАИ

В Великобритании задержали 16-летнего подростка, срубившего «дерево Робин Гуда» – одно из самых известных и фотографируемых деревьев в стране. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Sky News.

Речь идёт о многовековом платане, который стоял в национальном парке Нортумберленд на севере Англии. Он получил известность после появления в фильме Кевина Костнера 1991 года «Робин Гуд: Принц воров».

«Это известная на весь мир достопримечательность. События сегодняшнего дня вызвали огромный шок, печаль и злость у местного сообщества, и не только», – заявил старший офицер полиции.

В 2016 году благотворительная организация по сохранению лесов в Великобритании The Woodland Trust назвала платан деревом года Англии.