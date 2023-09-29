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Происшествия

Три пожара произошло в Псковской области за двое суток

Три пожара произошло в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Первый пожар произошёл в деревне Заполье Плюсского района утром 28 сентября. Там загорелся полуприцеп. Предварительная причина возгорания – неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства.

В этот же день произошёл и второй пожар. В деревне Иваново Болото в Печорском районе загорелись жилой дом и хозяйственная постройка. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования внутри жилого дома.

Ночью 29 сентября произошёл пожар в деревне Князево Себежского района. Сгорел нежилой дом. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.

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