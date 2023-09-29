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Экономика

Объёмы промышленного производства выросли в Псковской области

Объёмы промышленного производства в Псковской области в январе – августе 2023 года выросли на 7,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

При расчёте индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Обрабатывающие производства показали рост на 5,7 % по сравнению с периодом за 2022 год. Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 55 %.

Энергетический сектор тепло- и газоснабжения снизил объёмы производства на 2,6 %, добыча полезных ископаемых – на 3,3 %.

В обрабатывающих производствах максимальные темпы роста продемонстрировали отрасли, связанные с производством мебели, – на 61,6 %, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 49 %, прочих транспортных средств и оборудования – на 37,9 %, химических веществ и химических продуктов – на 36,4 %, резиновых и пластмассовых изделий – на 26,3 %, текстильных изделий – на 25,2 %.

Наибольшее снижение объёмов выпуска зафиксировано в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 25,9 %, прочих готовых изделий – на 25,7 %, прочей неметаллической минеральной продукции – на 14 %.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности на сумму 125,6 млрд рублей. Доля продукции обрабатывающих производств составила 87,4 %.

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