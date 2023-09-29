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Политика

Допустимую ставку кредита для бюджета увеличили в Пскове

Ставка кредита, доступная для бюджета Пскова, увеличена с 9,26 до 16,52 % годовых. Такое решение единогласно поддержали депутаты на 15-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Допустимую ставку кредита для бюджета увеличили в Пскове. Фото: ПАИ

Начальник Финансового управления администрации Пскова Тамара Винт рассказала, что изменения в решение Псковской городской Думы от 30 июня 2023 года № 239 «О привлечении кредитных ресурсов в 2023 году» необходимо было внести из-за того, что Центральный Банк России 15 августа повысил ключевую ставку до 12 %, что повлияло на рост процентов по кредитным продуктам. После ключевая ставка была повышена до 13 % годовых.

В связи с этим городская администрация попросила разрешить открыть в 2023 году невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи 220 миллионов рублей сроком на 365 дней по ставке не выше 14,92 % годовых для финансирования дефицита бюджета города.

Председатель Псковской гордумы Александр Гончаренко в свою очередь подчеркнул, что в проекте решения есть редакционная правка, согласно которой предельный размер ставки увеличен до 16,52 % годовых.

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