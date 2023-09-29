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Происшествия

Попавшего в беду лося спасли сотрудники Полистовского заповедника

Провалившегося в придорожную осушительную канаву лося спасли сотрудники Полистовского заповедника. Об этом они рассказали в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте». 

Специалисты Полистовского заповедника ежегодно учитывают на охраняемой территории от 51 до 160 особей лосей. Фото здесь и далее: Полистовский заповедник.

Попавшее в неприятность животное оперативная группа обнаружила вчера, 28 сентября, во время рейда по заповедной территории. Лось провалился в канаву с жидким торфом, появившуюся ещё во времена работы предприятия по добыче и переработке породы. Животное провалилось в трясину и не могло выбраться, так как под его тяжестью земля постоянно осыпалась, а тело погружалось все глубже.

Сотрудники оперативной группы попытались создать лосю в канаве опору из веток, но это не принесло результатов. Тогда было принято решение дать зверю передохнуть, а в это время вызвать подкрепление. После этого лося удалось вытащить из ямы при помощи каната, который накинули ему на рога.

В спасении лося принимали участие восемь государственных природных инспекторов

«В процессе спасательной операции ни лось, ни инспекторы не пострадали. История закончилась хорошо, животное выбралось из ямы, отряхнулось и невозмутимо отправилось в лес. Сейчас у лосей продолжается сезон размножения – гон. Самцы в этот период находятся в возбужденном состоянии и зачастую теряют осторожность. Возможно, это и стало причиной того, что лось попал в столь неловкую ситуацию», – пояснили сотрудники заповедника.

Они также подчеркнули, что в случае встречи с диким животным в лесу не следует пытаться оказать ему помощь самостоятельно в случае отсутствия соответствующих знаний и навыков. «Лось может быть очень опасен, у него есть рога и копыта», – обратили внимание в заповеднике. 

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