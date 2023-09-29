Попавшего в беду лося спасли сотрудники Полистовского заповедника

15:01, 29 сентября 2023, ПАИ

Провалившегося в придорожную осушительную канаву лося спасли сотрудники Полистовского заповедника. Об этом они рассказали в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Попавшее в неприятность животное оперативная группа обнаружила вчера, 28 сентября, во время рейда по заповедной территории. Лось провалился в канаву с жидким торфом, появившуюся ещё во времена работы предприятия по добыче и переработке породы. Животное провалилось в трясину и не могло выбраться, так как под его тяжестью земля постоянно осыпалась, а тело погружалось все глубже.

Сотрудники оперативной группы попытались создать лосю в канаве опору из веток, но это не принесло результатов. Тогда было принято решение дать зверю передохнуть, а в это время вызвать подкрепление. После этого лося удалось вытащить из ямы при помощи каната, который накинули ему на рога.

«В процессе спасательной операции ни лось, ни инспекторы не пострадали. История закончилась хорошо, животное выбралось из ямы, отряхнулось и невозмутимо отправилось в лес. Сейчас у лосей продолжается сезон размножения – гон. Самцы в этот период находятся в возбужденном состоянии и зачастую теряют осторожность. Возможно, это и стало причиной того, что лось попал в столь неловкую ситуацию», – пояснили сотрудники заповедника.

Они также подчеркнули, что в случае встречи с диким животным в лесу не следует пытаться оказать ему помощь самостоятельно в случае отсутствия соответствующих знаний и навыков. «Лось может быть очень опасен, у него есть рога и копыта», – обратили внимание в заповеднике.