Под Псковом поезд столкнулся с автомобилем: прокуратура начала проверку

15:45, 05 ноября 2026, ПАИ

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, на переезде перегона Торошино – Разъезд Черняковицы водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом Санкт-Петербург – Псков. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадавших нет.

В результате происшествия локомотив сошёл с рельс одной колёсной парой. Пассажиров поезда отправят в Псков автобусами.

На место выехал Псковский транспортный прокурор Сергей Моисеев – для установления обстоятельств и координации действий правоохранительных органов. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.