Появились видео с места столкновения автомобиля и «Ласточки» в Псковской области
Появились два видео с места столкновения автомобиля и поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков в Псковской области. Их обнародовала Северо-Западная транспортная прокуратура.
ДТП с поездом, напомним, произошло сегодня на перегоне Торошино – разъезд Черняковицы. Водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
Чудом в результате происшествия никто не пострадал. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.
Пассажиров поезда доставляют в Псков автобусами.
Псковский транспортный прокурор выехал на место столкновения автомобиля с «Ласточкой»