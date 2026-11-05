Появились видео с места столкновения автомобиля и «Ласточки» в Псковской области

15:38, 05 ноября 2026, ПАИ

Появились два видео с места столкновения автомобиля и поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков в Псковской области. Их обнародовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

ДТП с поездом, напомним, произошло сегодня на перегоне Торошино – разъезд Черняковицы. Водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Чудом в результате происшествия никто не пострадал. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Пассажиров поезда доставляют в Псков автобусами. ​