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Культура

3,5 тысячи зрителей собрал Пушкинский театральный фестиваль в Пскове

3 500 зрителей собрал XXX Всероссийский пушкинский театральный фестиваль в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского драмтеатра

Участниками Пушкинского фестиваля в 2023 году стали: Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой (Москва), Театр имени Ленсовета (Санкт-Петербург), Кукольный театр сказки (Санкт-Петербург), театр «Старый дом» (Новосибирск), Театр-Театр (Пермь), Театр кукол Республики Карелия, Тверской театр кукол. Фестиваль объединил драматические, музыкальные и кукольные спектакли последних лет. Всего регион принял 221 участника фестиваля за время проведения.

Напомним, Всероссийский пушкинский театральный фестиваль проходил в Псковской области с 6 по 28 сентября 2023 года в 30-й раз. Это одно из крупнейших событий в культурной жизни региона и один из старейших театральных фестивалей в России.

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