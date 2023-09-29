3,5 тысячи зрителей собрал Пушкинский театральный фестиваль в Пскове

19:14, 29 сентября 2023, ПАИ

3 500 зрителей собрал XXX Всероссийский пушкинский театральный фестиваль в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Участниками Пушкинского фестиваля в 2023 году стали: Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой (Москва), Театр имени Ленсовета (Санкт-Петербург), Кукольный театр сказки (Санкт-Петербург), театр «Старый дом» (Новосибирск), Театр-Театр (Пермь), Театр кукол Республики Карелия, Тверской театр кукол. Фестиваль объединил драматические, музыкальные и кукольные спектакли последних лет. Всего регион принял 221 участника фестиваля за время проведения.

Напомним, Всероссийский пушкинский театральный фестиваль проходил в Псковской области с 6 по 28 сентября 2023 года в 30-й раз. Это одно из крупнейших событий в культурной жизни региона и один из старейших театральных фестивалей в России.