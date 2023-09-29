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Происшествия

Пскович предстанет перед судом за реабилитацию нацизма

Житель Псковской области предстанет перед судом за реабилитацию нацизма, сообщают ПАИ в региональном следственном управлении следственного комитета России.

По версии следствия, в период с 5 по 7 мая 2022 года 46-летний мужчина разместил в соцсети «ВКонтакте» три публикации, содержащие в себе признаки реабилитации нацизма и заведомо ложные сведения о деятельности СССР в финальном этапе Великой Отечественной войны.

Третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК России по Псковской области завершил расследование дела и обвинил мужчину в совершении преступления, предусмотренного статьёй 354 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием сети Интернет).

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

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