Сельскохозяйственная ярмарка начала работу в Пскове

09:00, 30 сентября 2023, ПАИ

Традиционная областная осенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит в Пскове сегодня, 30 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

На ярмарке представлена продукция всех крупных предприятий агропромышленного комплекса Псковской области, районных потребительских обществ, более 50 переработчиков мясной, рыбной, молочной и хлебопекарной продукции и других представителей аграрного сектора, а также мастеров прикладного творчества. Всего собралось порядка 220 участников.

На прилавках представлено изобилие мясной и рыбной продукции, товары птицеводства, свежие и консервированные овощи, фрукты и ягоды, продукты пчеловодства. Местные растениеводы и селекционеры помогают подобрать саженцы декоративных растений, плодовых деревьев и кустарников для садовых участков. Рукодельницы и умельцы демонстрируют одежду и предметы интерьера, а также товары народного творчества.

Торговые ряды разместились на территории Октябрьской площади и Октябрьского проспекта с 9:00 до 15:00.

В день проведения ярмарки с 6:00 до 17:00 в Пскове временно прекращается движение автотранспорта по ряду центральных улиц. В это время городской общественный транспорт будет ходить по изменённой схеме, с расписанием можно ознакомиться на сайте.

Напомним, что районные ярмарки проходят в регионе с начала сентября. В Печорском, Островском, Гдовском и Себежском районах торговые ярмарки будут организованы 30 сентября, в Опочецком и Плюсском районах – 1 октября, в Новосокольническом – 14 октября.