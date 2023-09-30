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Культура

Поэтическая акция «Кононов на Конной» пройдёт в Центральной библиотеке Пскова

Традиционная поэтическая акция «Кононов на Конной» состоится в Центральной городской библиотеке 1 октября в 15:00, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: пресс-служба Центральной городской библиотеки

Поэт Геннадий Кононов (1959–2004) родился и жил в Пыталово. Скончался почти 20 лет назад, оставив богатое творческое наследие. «В одном из своих стихотворений он написал: «Вспоминайте меня, когда гуси кричат над полями…» Этот завет неуклонно исполняется уже почти два десятка лет. Друзья проводят вечера поэзии, читают вслух его стихи, исполняют песни и романсы, изучают и обсуждают разные темы в творчестве поэта, издают книги, ведут сообщества Геннадия Кононова в социальных сетях», – отмечают в библиотеке.

На сегодняшний день изданы четыре сборника стихов Геннадия Кононова: «Жизнь – за прозренье» (2004), «На русских путях» (2009), «Тиль, или Мотивы Фландрии» (2017) и «Издранное» (2019).

На творческом вечере художественным обрамлением текстов поэта станут новые живописные работы члены Союза художников РФ Александра Коростелева, выполненные на пленэре в сентябре 2023 года.

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