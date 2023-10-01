Александр Котов: Старшее поколение внесло огромный вклад в развитие страны

11:08, 01 октября 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил людей старшего поколения с Днём пожилого человека. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсобрания.

Он отметил, что в людях старшего возраста можно выделить несколько самых важных признаков поколения: огромное трудолюбие, искреннее бескорыстие, преданность идеалам, неподдельный патриотизм.

«Вы кладезь житейской мудрости, профессионального опыта, духовной стойкости и человеческой отзывчивости. Всю жизнь вы много и честно трудились и даже на пенсии показываете молодёжи пример жизненного задора и крепости духа. Старшее поколение внесло огромный вклад в развитие страны, а сегодня все мы – государство, общество и каждый порядочный человек – несём ответственность за обеспечение достойного уровня и качества жизни пожилых людей», – сказал Александр Котов.

Он также пожелал пенсионерам активного долголетия, добра и благополучия.