День беременных организуют в Пскове
6 октября в 11:00 в Пскове на базе обновленного Кадрового центра (Коммунальная, 71а) в рамках клуба «Женский интерес» пройдет День беременных.
На встрече «Работа и беременность» участницы смогут познакомиться друг с другом, обсудить, как совмещать работу и материнство, пройти анкетирование, узнать, какие навыки необходимы для построения карьерного трека и какие меры поддержки оказывают будущим мамам. Также на встрече можно получить личные консультации психолога и задать интересующие вопросы.
Для развития социальной инфраструктуры и формирования в обществе атмосферы заботы о каждой беременной в 2022 году было инициировано проведение ежегодных дней беременных – 7 апреля и 7 октября, чтобы каждая беременная женщина могла получить помощь и поддержку со стороны власти, конфессий, НКО и бизнеса.
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