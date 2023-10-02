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Общество

Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение РНК для вакцин от COVID-19

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2022 года присуждена венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. Об этом объявила Нобелевская ассамблея Каролинского института Стокгольма, пишет ТАСС.

Ученые стали лауреатами премии «за их открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19», говорится в мотивировочной части решения ассамблеи.

Открытия нобелевских лауреатов сыграли важную роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, начавшейся в 2020 году. «Благодаря их новаторским открытиям, которые фундаментально изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой, лауреаты способствовали беспрецедентному ускорению разработки вакцин в период одной из самых больших угроз здоровью человека в современности», – сообщается в пресс-релизе.

Скорость, с которой можно разработать мРНК-вакцины, также открывает путь к разработке препаратов против других инфекционных заболеваний. В будущем эту технологию можно будет использовать для доставки лекарств и лечения рака, предполагают в Нобелевской ассамблее.

«Несколько других вакцин против SARS-CoV-2, основанных на различных методологиях, также были быстро внедрены, и в общей сложности во всем мире было введено более 13 млрд доз вакцины против COVID-19. Вакцины спасли миллионы жизней и предотвратили тяжелые заболевания у многих других людей, позволив обществам открыться и вернуться к нормальным условиям», – отмечают шведские эксперты. 

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