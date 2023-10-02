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Общество

Трое участников представят Псковскую область в финале чемпионата «Абилимпикс»

Итоги отборочного этапа национального чемпионата «Абилимпикс-2023» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Илья Макаров. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Участниками финальных соревнований чемпионата в Москве станут Илья Макаров в компетенции «Медицинский и социальный уход» категории «школьники», Антон Паклин в компетенции «Кирпичная кладка» категории «школьники», а также Софья Степанова в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» категории «школьники».

Антон Паклин

Соревнования отборочного этапа проходили в очно-дистанционном формате на базе девяти образовательных учреждений. Участие в них приняло 20 конкурсантов в 14 компетенциях.

Софья Степанова

Финальные соревнования состоятся в Москве с 20 по 23 октября. Результаты отборочных соревнований размещены на сайте национального центра «Абилимпикс» в разделе «Итоги проведения отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс-2023».

Напомним, что «Абилимпикс» – национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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Трое участников представят Псковскую область в финале чемпионата «Абилимпикс»

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